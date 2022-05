“Gold”: la trama e il trailer del nuovo film con Zac Efron

L'attore è protagonista di un survival-thriller ambientato nel deserto, in uscita al cinema a fine giugno Zac Eefron in "Gold" Credit: © Adler Cecilia Uzzo







Nel 2022 doppio impegno per Zac Efron: dopo "Firestarter", nuovo adattamento del romanzo di Stephen King "L’incendiaria" (Mondadori, 1994), l’attore sarà presto di nuovo in sala con il film "Gold", di cui sarà il protagonista. La pellicola australiana, che arriverà nei cinema dal 30 giugno, vede al fianco di Zac Efron Anthony Hayes ("Animal Kingdom", "War Machine", "Cargo"), che è anche regista (alla sua terza prova di regia dopo "New Skin" "Ten Empty") e sceneggiatore, in collaborazione con Polly Smyth, una costumista che si cimenta per la prima volta nel ruolo di sceneggiatrice.

Il film è definito "survival-thriller" e infatti vedremo Zac Efron, che è stato anche esploratore nella docu-serie di Netflix "Zac Efron: con i piedi per terra", alle prese con una vera e propria sfida di sopravvivenza.

La trama

In un futuro non troppo lontano, due vagabondi (interpretati appunto da Zac Efron e Anthony Hayes) viaggiano attraverso il deserto. Durante il loro cammino si imbattono in un'enorme pepita d'oro, la più grande mai rinvenuta, e l'avidità si impossessa presto di loro. Ossessionati dal pensiero della sterminata ricchezza che hanno tra le mani, i due pensano a un piano per dissotterrare la pepita. Mentre uno dei due si mette in viaggio per cercare l'attrezzatura necessaria all'estrazione, l'altro (Zac Efron) resta a controllarla e ad aspettarlo. Rimasto solo nel deserto, è costretto a far fronte a tremende avversità: cani randagi affamati e misteriosi intrusi. Mentre lotta per restare vivo nella sterminata distesa di sabbia, in lui comincia a crescere il sospetto di essere stato abbandonato a un destino crudo.

