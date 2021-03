Golden Globe 2021: tutti i vincitori

"Nomadland" di Chloé Zhao è il miglior film drammatico. Ecco tutti i premiati (compresa Laura Pausini) Laura Pausini Giulia Ausani







Niente red carpet, nessuna tradizionale foto di rito con i premi vinti, nessuna platea affollata di celebrità: la cerimonia dei Golden Globe 2021, tenutasi nella notte tra il 28 febbraio e il primo marzo, è stata molto diversa rispetto alle settantasette edizioni precedenti per via delle misure anti-covid, con i nominati vestiti di tutto punto ma connessi in videochiamata a distanza dai loro salotti.

Ma passiamo ai premi. Il Golden Globe per miglior film drammatico va a “Nomadland” di Chloé Zhao, con la regista che si aggiudica anche il premio per la regia (ben trentasette anni dopo Barbra Streisand, l’unica altra donna ad aver mai vinto come miglior regista). Il premio per la miglior commedia va a “Borat - Seguito di film cinema”, sequel di “Borat”, con Sacha Baron Cohen che si aggiudica anche la statuetta per miglior attore non protagonista in un film drammatico (“Il processo ai Chicago 7”).

Per la tv invece quartetto di premi per “The Crown”, che vince come miglior serie drammatica e in tre categorie di recitazione (Josh O’Connor come miglior attore, Emma Corrin miglior attrice e Gillian Anderson miglior attrice non protagonista).

Miglior canzone originale: “Io sì (seen)” di Diane Warren cantata da Laura Pausini (per il film Netflix “La vita davanti a sé” con Sophia Loren, candidato come miglior film straniero).

Il premio alla carriera Cecil B. Demille è stato assegnato a Jane Fonda, che ha approfittato del discorso di ringraziamento per spostare l’attenzione sulla mancanza di pluralità di voci a Hollywood e all’interno della Hollywood Foreign Press Association (l’associazione che ogni anno assegna i premi, composta esclusivamente da giornalisti bianchi). «C'è una storia che abbiamo paura di vedere e sentire e riguarda le voci all'interno della nostra comunità che prende decisioni e attribuisce premi», ha detto Fonda. «Portiamo avanti senza paura la diversità. In passato abbiamo marciato, è di nuovo ora di prendere il bastone e rimetterci in marcia».

Nel corso della serata, Fonda non è stata l’unica a sottolineare la mancanza di pluralità di voci all’interno della HFPA: le presentatrici Tina Fey e Amy Poehler ne hanno parlato nel loro discorso di apertura, e anche Sacha Baron Cohen nel suo discorso ha ironicamente ringraziato la «bianca HFPA».

Golden Globe 2021: tutti i vincitori

Miglior film drammatico

"Nomadland"

"The Father"

"Mank"

"Promising Young Woman"

"Il processo ai Chicago 7"

Miglior commedia o musical

"Borat Subsequent Moviefilm"

"Hamilton"

"Music"

"Palm Springs"

"The Prom"

Miglior attrice in un film drammatico

Andra Day - "The United States vs. Billie Holiday"

Viola Davis - "Ma Rainey's Black Bottom"

Vanessa Kirby - "Pieces of a Woman"

Frances McDormand - "Nomadland"

Carey Mulligan - "Promising Young Woman"

Miglior attore in un film drammatico

Chadwick Boseman - "Ma Rainey's Black Bottom"

Riz Ahmed - "The Sound of Metal"

Anthony Hopkins - "The Father"

Gary Oldman - "Mank"

Tahar Rahim - "The Mauritanian"

Miglior attrice in una commedia o musical

Rosamund Pike - "I Care A Lot"

Maria Bakalova - "Borat Subsequent Moviefilm"

Kate Hudson - "Music"

Michelle Pfeiffer - "French Exit"

Anya Taylor-Joy - "Emma"

Miglior attore in una commedia o musical

Sacha Baron Cohen - "Borat Subsequent Moviefilm"

James Corden - "The Prom"

Lin-Manuel Miranda - "Hamilton"

Dev Patel - "The Personal History of David Copperfield"

Andy Samberg - "Palm Springs"

Miglior attrice non protagonista in un film

Jodie Foster - "The Mauritanian"

Glenn Close - "Hillbilly Elegy"

Olivia Colman - "The Father"

Amanda Seyfried - "Mank"

Helena Zengel - "News of the World"

Miglior attore non protagonista in un film

Daniel Kaluuya - "Judas and the Black Messiah"

Sacha Baron Cohen - "Il processo ai Chicago 7"

Jared Leto - "The Little Things"

Bill Murray - "On the Rocks"

Leslie Odom, Jr. - "One Night in Miami"

Miglior regista

Chloe Zhao - "Nomadland"

David Fincher - "Mank"

Regina King - "One Night in Miami"

Aaron Sorkin - "Il processo ai Chicago 7"

Emerald Fennell - "Promising Young Woman"

Miglior sceneggiatura

Aaron Sorkin - "Il processo ai Chicago 7"

Emerald Fennell - "Promising Young Woman"

Jack Fincher - "Mank"

Florian Zeller, Christopher Hampton - "The Father"

Chloe Zhao - "Nomadland"

Miglior film d'animazione

"Soul"

"The Croods: A New Age"

"Onward"

"Over the Moon"

"Wolfwalkers"

Miglior film straniero

"Minari," USA

"Another Round," Danimarca

"La Llorona," Guatemala/Francia

"La vita davanti a sé," Italia

"Two of Us," Francia/USA

Miglior colonna sonora

"Soul"

"The Midnight Sky"

"Tenet"

"News of the World"

"Mank"

Miglior canzone

"IO SI (Seen)" - "La vita davanti a sé"

"Fight for You" - "Judas and the Black Messiah"

"Hear My Voice" - "Il processo dei Chicago 7"

"Speak Now" - "One Night in Miami"

"Tigers & Tweed" - "The United States vs. Billie Holiday"

Miglior serie comedy

"Schitt's Creek"

"Emily in Paris"

"The Flight Attendant"

"The Great"

"Ted Lasso"

Miglior serie drammatica

"The Crown"

"Lovecraft Country"

"The Mandalorian"

"Ozark"

"Ratched"

Miglior miniserie o film per la tv

"La regina degli scacchi"

"Normal People"

"Small Axe"

"The Undoing"

"Unorthodox"

Miglior attrice in una miniserie o film per la tv

Anya Taylor-Joy - "La regina degli scacchi"

Cate Blanchett - "Mrs. America"

Daisy Edgar-Jones - "Normal People"

Shira Haas - "Unorthodox"

Nicole Kidman - "The Undoing"

Miglior attore in una miniserie o film per la tv

Mark Ruffalo - "I Know This Much is True"

Bryan Cranston - "Your Honor"

Jeff Daniels - "The Comey Rule"

Hugh Grant - "The Undoing"

Ethan Hawke - "The Good Lord Bird"

Miglior attrice in una serie drammatica

Emma Corrin - "The Crown"

Olivia Colman - "The Crown"

Jodie Comer - "Killing Eve"

Laura Linney - "Ozark"

Sarah Paulson - "Ratched"

Miglior attore in una serie drammatica

Josh O'Connor - "The Crown"

Jason Bateman - "Ozark"

Bob Odenkirk - "Better Call Saul"

Al Pacino - "Hunters"

Matthew Rhys - "Perry Mason"

Miglior attrice in una serie comedy

Catherine O'Hara - "Schitt's Creek"

Lily Collins - "Emily in Paris"

Kaley Cuoco - "The Flight Attendant"

Elle Fanning - "The Great"

Jane Levy - "Zoey's Extraordinary Playlist"

Miglior attore in una serie comedy

Jason Sudekis - "Ted Lasso"

Don Cheadle - "Black Monday"

Nicholas Hoult - "The Great"

Eugene Levy - "Schitt's Creek"

Ramy Youssef - "Ramy"

Miglior attrice non protagonista in una serie, miniserie o film per la tv

Gillian Anderson - "The Crown"

Helena Bonham Carter - "The Crown"

Julia Garner - "Ozark"

Annie Murphy - "Schitt's Creek"

Cynthia Nixon - "Ratched"

Miglior attore non protagonista in una serie, miniserie o film per la tv