Grande successo per la ventesima edizione del Monte Carlo Film Festival

Tra i premiati Mira Sorvino, Costa-Gravas, Marco Giallini e Anna Foglietta Antonella Silvestri







Ogni anno è stato sempre un successo e anche per questa occasione speciale - la ventesima edizione - il Monte Carlo Film Festival de la comédie è andato al di là di ogni aspettativa. Si è infatti chiusa sabato 29 aprile la rassegna cinematografica internazionale, interamente dedicata alla commedia.

La sei giorni, ideata e presieduta da Ezio Greggio, ha ospitato i più amati protagonisti del cinema internazionale - hollywoodiano, italiano e francese. Il Grimaldi Forum ha fatto da sfondo al Gran Galà durante il quale sono stati stati consegnati i prestigiosi premi. Riconoscimenti scaturiti dalla votazione della giuria, presieduta da Giancarlo Giannini e composta da Richard Anconina, Neri Marcorè e Nathalie Poza. La serata è stata presentata da Ezio Greggio insieme con Elenoire Casalegno.

Il film argentino “Empieza el Baile” ha ottenuto tre riconoscimenti aggiudicandosi il premio come miglior regia a Marina Seresesky, miglior attore a Dario Grandinetti e Premio del Pubblico. Il premio per la migliore regia è andato anche al regista ucraino Antonio Lukich per "Luxembourg, Luxembourg” mentre Anna Castillo ha ricevuto il premio miglior attrice per “Historias para no contar” diretto da Cesc Gay.

Per lo spazio dedicato ai cortometraggi è stato il film “The 12 apostlesses” diretto da Laura Ghaza ad aggiudicarsi il premio Short Comedy Award.

Al Maestro Costa-Gavras è andato il Movie Legend Award per i suoi 54 anni di carriera (premio Oscar come miglior sceneggiatura non originale per il film “Missing”, una vittoria al festival di Cannes come Miglior regia per il film “L'affare” della sezione speciale e molti altri premi internazionali) e per avere fatto la storia del cinema internazionale. Altro riconoscimento per una star internazionale: Mira Sorvino (Premio Oscar per “La dea dell’Amore” di Woody Allen) ha ricevuto il MCFF Award per la sua carriera e i film che l’hanno resa famosa in tutto il mondo. Sempre sul filone dei riconoscimenti internazionali, la giuria ha premiato anche Victor Belmondo, giovanissimo attore francese, nipote del più celebre Jean Paul Belmondo, del quale sta seguendo le orme.

L’importante kermesse cinematografica ha voluto rendere omaggio, come in ogni edizione, anche ai protagonisti del cinema italiano. A Federico Cesari (“Skam”, “Anni da cane”, “Buongiorno Mamma”, “Tutto chiede salvezza”) è stato consegnato il Next Generation Award, come nuovo volto del cinema e delle televisione. Anna Foglietta, (“Perfetti sconosciuti”, “The American” “Nessuno mi può giudicare”) ha ricevuto il premio “Attrice dell’Anno“ per i film che l'hanno resa una delle interpreti più amate e apprezzate dal pubblico italiano. L’attrice ha colto l’occasione per parlare dell’attività della onlus “Every Child is my child” di cui è presidente da diversi anni. Sul prestigioso palco del Grimaldi Forum è stato chiamato uno degli attori italiani più amati dal pubblico, Marco Giallini (vincitore di tre Nastri d’argento per “ACAB- All Cops are Bastards”, “Tutta colpa di Freud” e “Perfetti sconosciuti”) che ha ritirato il MCFF Career Award. Protagonista speciale della serata anche il fuoriclasse Alex del Piero che, proprio a MonteCarlo, ha lasciato le sue impronte sulla Champions Promenade (vincitore del Golden foot nel 2007). Tra gli artisti anche Claude, il giovane cantante olandese di origini congolesi che ha proposto la sua hit “Ladada” (Mes Derniers Mots/Time Records/Believe).

Tanti gli ospiti che hanno voluto presenziare alla serata: Barbara D’Urso, Elena Barolo, Neri Marcorè, l’interprete della “Casa di Carta” Mario de la Rosa che torna al Festival dopo aver fatto parte della giuria due anni fa.

La presenza del Principe Alberto II di Monaco ha contribuito a dare alla serata conclusiva del festival un tratto fiabesco. Lo stesso Principe Sovrano Monegasco ha espresso gratitudine a Ezio Greggio per l’impegno e la passione con cui da anni porta avanti la manifestazione. Il festival è riuscito a imporsi come uno degli appuntamenti irrinunciabili di Monte Carlo per i contenuti artistici e culturali di grande spessore.