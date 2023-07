“Challengers” è una commedia romantica ambientata nel mondo del tennis e girata in inglese Redazione Sorrisi







Sarà il regista italiano Luca Guadagnino a inaugurare l’80a Mostra del cinema di Venezia che si terrà al Lido dal 30 agosto al 9 settembre. Il suo nuovo film, “Challengers”, una commedia romantica ambientata nel mondo del tennis e girata in inglese, vede come star Zendaya affiancata da Josh O’Connor e Mike Faist in un triangolo amoroso che si preannuncia “bollente”.