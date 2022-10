Harrison Ford è il “nuovo” generale Ross nell’universo Marvel

La star di "Indiana Jones" e "Star Wars" fa il suo ingresso nella Fase 5, con "Captain America: New world order" Harrison Ford Credit: © Getty Cecilia Uzzo







Dopo mesi di voci, ora è ufficiale: Harrison Ford entra nel Marvel Cinematic Universe, per la precisione nella Fase 5, con il film “Captain America: New world order”. Sarà proprio la star della saga “Indiana Jones” (ma anche di Star Wars) a interpretare il ruolo del Generale Thaddeus "Thunderbolt" Ross. Eredita la parte da William Hurt, deceduto lo scorso marzo, che aveva interpretato il generale Ross in diversi cinecomic.

Cosa si sa di "Captain America: New world order"

“Captain America: New world order” è il titolo ufficiale del film noto finora come “Captain America 4”: è il quarto della Fase 5 della Marvel, a cui dovrebbero seguire “Thunderbolts” e “Blade” secondo il nuovo calendario. Il film, infatti, dovrebbe uscire (nelle sale statunitensi) il 3 maggio 2024. Alla regia troveremo Julius Onah e alla sceneggiatura Malcolm Spellman con Dalan Musson: entrambi creatori e sceneggiatori della serie “The Falcon and the Winter Soldier”. Anche se la trama del nuovo film è ancora top secret, le indiscrezioni suggeriscono che riprenderà la storia di Sam Wilson proprio da dove l'avevamo lasciato nella serie. Accanto a Harrison Ford ci saranno Anthony Mackie (nel ruolo di Sam Wilson), Shira Haas, Tim Blake Nelson e Carl Lumbly.

Chi è il Generale Ross

Nei fumetti il Generale Thaddeus Ross, ufficiale militare di alto rango, viene introdotto per la prima volta nel 1962, per guidare la squadra di antieroi noti come i Thunderbolt, da cui prende il soprannome. Nell’MCU, William Hurt ne ha vestiti i panni per la prima volta ne “L'incredibile Hulk” (2008), per poi riprenderlo in “Captain America: Civil War” (2016), “Avengers: Infinity War” (2018), “Avengers: Endgame” (2019) e infine in “Black Widow” (2021). Harrison Ford eredita un ruolo iconico, in cui lo vedremo nel 2024: prima di allora, sarà al cinema (dal 30 giugno 2023) come Indiana Jones nel quinto film del franchise, ancora senza titolo, e presto protagonista della serie “Shrinking” di Apple Tv+.