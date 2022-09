Hugh Jackman sarà di nuovo Wolverine in “Deadpool 3”

Ryan Reynolds ha annunciato alcuni dettagli sul prossimo film del supereroe sopra le righe Cecilia Uzzo







Fan di Deadpool e di Wolverine, a rapporto: con un annuncio a sorpresa, Ryan Reynolds ha annunciato che Hugh Jackman tornerà a interpretare il suo personaggio dagli artigli di adamantio nel terzo film di "Deadpool", farà il suo esordio nell'Universo Cinematografico di Marvel e arriverà nei cinema il 6 settembre 2024. A dare la notizia bomba è stato proprio Reynolds, attraverso un video che, come nel suo stile abituale, è estremamente ironico e scanzonato.

Nella clip pubblicata sui social, l’attore che interpreta Deadpool ha prima introdotto il progetto del terzo film sull’eroe più politicamente scorretto di sempre: «Ciao a tutti, siamo molto tristi di aver mancato il D23, ma stiamo lavorando alacremente sul prossimo film di Deadpool ormai da molto tempo» ha esordito Reynolds, in riferimento alla scorsa D23 Expo in cui erano state presentate le novità in arrivo da parte di tutti i brand. Il video continua con Reynolds che, tra il serio e il faceto si mostra mentre passeggia meditabondo, mentre si allena, beve gin e scrive a macchina: «Mi sto scavando dentro. La sua prima apparizione nell'MCU deve essere speciale. Dobbiamo mantenerci fedeli al personaggio, trovare una nuova profondità, motivazione e significato». Poi, l’attore torna inquadrato sul divano per confessare sconsolatamente di avere la testa vuota «E… non ho niente. Sì, tutto vuoto qui dentro. Terrificante», appena un attimo prima di dire «Ma un'idea ce l'ho», mentre alle sue spalle Hugh Jackman passa con aria casuale.

Proprio a Jackman, Reynolds chiede «Ehi, Hugh, ti va di interpretare Wolverine ancora una volta?». «Sì, certo» è la risposta dell’attore al collega, che ammicca alla telecamera mentre parta la canzone di Whitney Houston "I will always love you", mentre in sovraimpressione si gioca con l’assonanza tra "you" e "Hugh".

Insomma, è ormai una certezza: Hugh Jackman tornerà a essere Wolverine proprio in "Deadpool 3", quindi parecchi anni dopo le sue ultime apparizioni nel ruolo, nel film di addio "Logan - The Wolverine" del 2017 e un cameo in "Deadpool 2" del 2018.

A proposito dei precedenti, Ryan Reynolds e Hugh Jackman si sono divertiti facendosi beffe della curiosità dei fan, che si devono essere scatenati. Sempre Reynolds ha pubblicato in un secondo tempo un nuovo video su Instagram, in cui appare seduto sul divano accanto a Jackman, mentre nella didascalia promette di rispondere a tutte le domande dei fan.

Nel video i due attori affermano di partire dalla domanda più quotata, cioè come spiegheranno in "Deadpool 3" la presenza di Wolverine, che risulta morto nell’ultimo capitolo "Logan - The Wolverine". «"Logan" è ambientato nel 2029, quello che succede lì rimane in quel film….». Peccato che mentre i due si adoperano a spiegare anche con una gestualità marcata, la canzone "Wake me up before you go-go" degli Wham copra completamente le loro voci….e le loro spiegazioni! Forse, però, è meglio così: nessun fan vorrebbe davvero spoiler riguardo Wolverine e "Deadpool 3" .