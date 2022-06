“Hunger Games”, il primo teaser del prequel

Arriverà nel novembre 2023 "La ballata dell’usignolo e del serpente", ambientato 65 anni prima degli eventi della saga Cecilia Uzzo







È ufficialmente cominciato il conto alla rovescia per il prequel della saga di "Hunger Games": la Lionsgate ha rilasciato il primo teaser di "The Hunger Games: The ballad of songbirds and snakes". Si tratta naturalmente dell’adattamento del romanzo di Suzanne Collins – autrice della saga di fantascienza alla base dei film con Jennifer Lawrence – intitolato "La ballata dell’usignolo e del serpente" (Mondadori, 2020). Il progetto della Lionsgate di realizzare un prequel, in realtà, risale al 2015, anno di uscita di "Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 2", ma solo adesso è divenuto realtà.

Il film sarà diretto da Francis Lawrence, già regista del secondo e terzo capitolo della saga cinematografica, mentre la sceneggiatura sarà firmata da Michael Arndt, già autore di "Hunger Games: La ragazza di fuoco" (2013) e di "Star Wars: Il risveglio della Forza". La Collins sarà comunque coinvolta nella realizzazione della trasposizione del suo romanzo, ambientato circa sessantacinque anni prima rispetto alle vicende della serie originale. Al centro della storia c’è un giovane Coriolanus Snow, futuro presidente di Panem. Per ora non si conoscono altri dettagli del film, che dovrebbe uscire nelle sale statunitensi il prossimo 17 novembre 2023.

Il teaser

Il primo teaser "The Hunger Games: The ballad of songbirds and snakes" non contiene immagini del film, ma mostra due animali simbolo (l’usignolo e il serpente) che si liberano della copertura di ghiaccio per invitare il pubblico a «fare ritorno ai Giochi», in cui, recita la scritta del video, «Il mondo scoprirà… chi è un usignolo… e chi è un serpente».