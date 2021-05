I cinema riaprono nel segno di Woody Allen

Dal 6 maggio si inizia a fare sul serio con il primo grande inedito della riapertura: “Rifkin’s Festival”, il suo nuovo film Una scena di “Rifkin’s Festival” Redazione Sorrisi







Ormai lo sapete: nelle regioni “gialle” (cioè quelle con meno restrizioni) i cinema potevano riaprire dal 26 aprile. Ma cosa c’è da vedere? Nei primi giorni sono stati distribuiti (e sono ancora nelle sale) diversi film protagonisti degli Oscar: “Nomadland”, “Mank“, “Minari” e il documentario “Collective”. Ma anche film d’autore come il messicano “Nuevo orden” (premiato a Venezia), “Thunder road” o il documentario “The Rossellinis”.

Dal 6 maggio si inizia a fare sul serio con il primo grande inedito della riapertura: “Rifkin’s Festival”, il nuovo film di Woody Allen, ma lo stesso giorno esce anche il romantico “All my life”. Nelle sale dal 6 pure il durissimo dramma “Pieces of a woman” (già disponibile su Netflix) e il polacco “Corpus Christi”. La settimana successiva, dal 13 maggio, arriva il provocatorio ma imperdibile “Una donna promettente”, Oscar per la Miglior sceneggiatura originale.