I film Disney in arrivo al cinema nei prossimi mesi

Data di uscita: 10 marzo

"Red" è un film Disney-Pixar che parla di Mei Lee, tredicenne maldestra e sicura di sé, combattuta tra il rimanere una figlia disciplinata e il caos dell’adolescenza. Sua madre Ming è un po' troppo protettiva e non si allontana mai da sua figlia: una realtà imbarazzante per un’adolescente come lei. E come se i cambiamenti dei suoi interessi, delle sue relazioni e del suo corpo non fossero abbastanza, ogni volta che si emoziona troppo si trasforma in un gigantesco panda rosso.