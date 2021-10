Il cinema riparte coi titoli di Medusa

I nuovi film di Ficarra e Picone, Bisio e molte altre star nelle sale da qui al 2022 “Una notte da dottore” con Diego Abatantuono e Frank Matano Tiziana Lupi







Con l’obiettivo di aiutare il pubblico a ritrovare il gusto di andare al cinema dopo l’emergenza Covid, per gli ultimi mesi del 2021 e per tutto il 2022 Medusa propone un’offerta di film ricca e variegata: «C’è tanta commedia e non mancano film d’autore e nuove proposte» dice il vicepresidente e amministratore delegato Giampaolo Letta.

Si parte il 7 ottobre con “Con tutto il cuore” di Vincenzo Salemme, tratto dal suo omonimo successo teatrale. Si ride con “Una notte da dottore” con Diego Abatantuono e Frank Matano, “Mollo tutto e apro un chiringuito” con Germano Lanzoni, “Tutti a bordo” con Stefano Fresi, Giovanni Storti e Carlo Buccirosso, “Vicini di casa” di Paolo Costella, con Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni, e i nuovi film di Aldo Giovanni e Giacomo e Ficarra & Picone.

La commedia sentimentale è firmata da Paolo Genovese: “Supereroi” con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca, e “Il primo giorno della mia vita” con Tony Servillo, Valerio Mastandrea e Margherita Buy. Si riflette con “Yara” di Marco Tullio Giordana (le indagini sull’omicidio della giovane Gambirasio, con Isabella Ragonese e Alessio Boni); “Trafficante di virus” dal libro di Ilaria Capua e “Nostalgia” di Mario Martone con Pierfrancesco Favino.

Claudio Baglioni è protagonista di “Questa storia che è la mia”, grande show registrato al Teatro dell’Opera di Roma. Per i più giovani: “Io e Mukti” con Claudia Gerini e “Un mondo sotto social” con I Soldi Spicci.