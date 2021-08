Il grande cinema riparte da James Bond e Diabolik

Ecco cosa potremo vedere nelle sale da settembre: ci sarà anche l’addio di Daniel Craig alla saga dell’agente 007 James Bond (Daniel Craig) and Paloma (Ana de Armas) in "No time to die" Francesco Chignola







Nelle ultime settimane il cinema ha ripreso vita nelle sale grazie a “Me contro te - Il mistero della scuola incantata” e “Fast & Furious 9”, che hanno superato 3 milioni di euro di incasso a dispetto dei limiti imposti dal Covid (i posti sono distanziati, bisogna fornire il Green pass e indossare la mascherina).

Ma il bello deve venire, perché fino a Natale saranno tantissimi i titoli imperdibili in arrivo. Uno dei più attesi è “No time to die” (30/9) con cui Daniel Craig darà l’addio alla saga dell’agente 007. La Marvel ci mette il carico con ben tre film del suo “universo”: sono “Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli” (1/9), “Eternals” (3/11) e soprattutto “Spider-Man - No way home” (17/12) con Tom Holland di nuovo nel ruolo dell’Uomo Ragno, alle prese con gli universi paralleli.

Dopo l’anteprima a Venezia arriverà anche “Dune” (16/9), tratto dai libri di fantascienza di Frank Herbert. Altri titoli? “The French dispatch” (11/11) di Wes Anderson, i sequel dei “Ghostbusters” (11/11) e di “Top gun” (18/11) e il remake di “West side story” (16/12) diretto da Steven Spielberg.

E gli italiani non stanno certo a guardare: in sala arriveranno, tra i tanti, “Il silenzio grande” (16/9) di Alessandro Gassmann, “Materiale emotivo” (7/10) di Sergio Castellitto, “Con tutto il cuore” (7/10) di Vincenzo Salemme, il visionario “Freaks out” (28/10) di Gabriele Mainetti fino a “È stata la mano di Dio” (24/11) di Paolo Sorrentino, che uscirà nei cinema prima di arrivare su Netflix. Infine, il “Diabolik” (16/12) dei Manetti Bros con Luca Marinelli e Miriam Leone nel ruolo di Eva Kant.