Il nuovo volto di Lady Diana sarà quello di Kristen Stewart

Il nuovo film su Lady D, si intitolerà “Spencer” (come il suo cognome da ragazza) e uscirà il prossimo anno

02 Febbraio 2021 | 9:23 di Matteo Valsecchi

Uno dei momenti chiave della storia del matrimonio di Lady Diana e del principe Carlo fu il weekend di Natale del 1991. I due erano già ai ferri corti e, tra storia e leggenda, pare che proprio in quei giorni nella mente di Diana maturò l’idea di rompere con il marito (cosa che avvenne l’anno successivo).

Proprio a questa storia è dedicato il nuovo film su Lady D, che si intitola “Spencer” (come il suo cognome da ragazza) e che uscirà il prossimo anno.

A interpretare la “Principessa triste” sarà Kristen Stewart che, come vediamo in questa prima foto della pellicola, le assomiglia in modo davvero impressionante.