“Il primo giorno della mia vita”: al via le riprese del nuovo film di Paolo Genovese

19 Gennaio 2021 | 12:56 di Giulia Ausani

Sono iniziate a Roma le riprese de "Il primo giorno della mia vita", nuovo film di Paolo Genovese. Tra i protagonisti ci sono Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Sara Serraiocco, Gabriele Cristini e Toni Servillo.

Il film racconta la storia di un gruppo di persone che, dopo aver toccato il fondo, incontra un personaggio misterioso che permetterà loro di scoprire come sarebbe il mondo in loro assenza. «Tutte le storie hanno un loro destino e se questa arriva proprio adesso, dopo circa quattro anni di scrittura e riscrittura, non è un caso», ha detto Genovese, che è anche tra gli autori della sceneggiatura. «Penso sia il periodo giusto per fare un film sulla voglia e sulla necessità di ripartire».

Nel cast anche Elena Lietti, Antonio Gerardi, Vittoria Puccini, Thomas Trabacchi e Alessandro Tiberi.



Le riprese si svolgeranno integralmente a Roma e dureranno nove settimane.