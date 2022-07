Il trailer di “Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri”

Nel 2023 arriva in sala il nuovo film ispirato al celebre gioco di ruolo fantasy per cui vanno matti i ragazzi di "Stranger Things" Chris Pine e Regé-Jean Page "Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri" Cecilia Uzzo







Sarebbe un sogno che diventa realtà per i ragazzi di "Stranger Things" e per Eddie in particolare: quale fan di "Dungeons & Dragons" non desidera vedere le avventure del suo gioco di ruolo preferito trasformato in un film? Una pellicola ispirata al celebre gioco fantasy è davvero in arrivo, ha un titolo e una data di uscita: "Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri" sarà nelle sale statunitensi il 3 marzo 2023 e molto probabilmente in quelle italiane nello stesso periodo.

Si tratta di un reboot della saga cinematografica, che contava su due capitoli: "Dungeons & Dragons - Che il gioco abbia inizio" e "Dungeons & Dragons 2: Wrath of the Dragon God" rispettivamente del 2000 e del 2005. Questa volta, a scrivere e dirigere ci sono John Francis Daley e Jonathan Goldstein, duo di cineasti che ha già lavorato alla sceneggiatura di "Come ammazzare il capo... e vivere felici", "Come ti rovino le vacanze" e "Spider-Man: Homecoming". I due sono veri appassionati del gioco da cui hanno tratto un film, come hanno detto durante l’evento dedicato alla pellicola al Comic-Con di San Diego: «Non è solo un gioco, è la sensazione che hai quando ci giochi, ed è ciò che stiamo facendo nel nostro film, è ciò che volevamo catturare e restituire».

Dal trailer si evince che la storia segue un gruppo di ladri, composto da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Sophia Lillis e Regé-Jean Page (il duca di Hastings nella prima stagione di "Bridgerton") in cerca di artefatti magici da arraffare, che si ritrovano ad affrontare un villain – interpretato da Hugh Grant – cui hanno rubato qualcosa di molto potente e pericoloso.

La trama

Un ex Arpista diventato ladro fugge dalla prigione in cui è stato rinchiuso insieme a una barbara. I due si uniscono a un mago e a un druido formando una piccola squadra che cercherà di recuperare da un truffatore il bottino frutti di una rapina e che ha permesso a quest’ultimo di diventare Signore di Neverwinter. Ma il traditore è alleato di un potente mago che ha in serbo qualcosa di molto più sinistro.

Il trailer