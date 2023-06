In Puglia è tempo di “Ora! Fest”

Dal 3 al 7 giugno a Monopoli. Tra gli ospiti: Marisa Tomei, Matthew Modine, Matt Dillon, Lawrence Bender, Raoul Bova e Sabina Guzzanti Marisa Tomei Antonella Silvestri







Star italiane e internazionali si ritrovano a Monopoli per l'evento cinematografico dell’anno. La manifestazione è “Ora! Fest”, in programma dal 3 al 7 giugno a Monopoli. L’edizione 2023 è dedicata in particolare all'ambiente, all'arte e alla giustizia sociale. Tra gli ospiti di spicco che animeranno la kermesse, promossa e sostenuta dalla regione Puglia e dal comune di Monopoli, ci saranno la vincitrice del Premio Oscar Marisa Tomei e l'eclettico regista Terry Gilliam. Inoltre, si uniranno a loro le superstar Matthew Modine, Matt Dillon e Lawrence Bender, rinomato produttore dei film più acclamati di Quentin Tarantino, come "Pulp Fiction" e "Kill Bill", nonché dei documentari significativi sull'ambiente "Una scomoda verità”. Anche il panorama italiano sarà ben rappresentato con nomi di primo piano come Raoul Bova, Maria Sole Tognazzi, Sabina Guzzanti, Rita Marcotulli, Paolo Rotondo e il produttore esecutivo Enzo Sisti. Atteso anche lo scrittore André Aciman, autore di "Chiamami col tuo nome”.

L'organizzazione del festival è affidata all'associazione presieduta da Giovanni De Blasio, che ha scelto Silvia Bizio come direttrice artistica e Camilla Invernizzi di ArtsFor_ come direttrice generale. Inoltre, “Ora! Fest" vanta un comitato d'onore presieduto dall'attore e regista di origini pugliesi di fama internazionale, John Turturro. Durante le giornate del festival (dove l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti), oltre al concorso di lungometraggi e cortometraggi, curiosi e appassionati avranno la possibilità di partecipare a masterclass gratuite tenute da esperti del settore cinematografico e dagli ospiti italiani e internazionali presenti, moderati da Silvia Bizio e da professionisti dell’industria.

Monopoli, dunque si veste di festa: tutti gli appuntamenti dell’evento si svolgeranno in diverse location quali, ad esempio, la suggestiva Piazza Palmieri, il cinema Radar e la Sala delle Armi del Castello Carlo V, dove avranno luogo le proiezioni.

IL CONCORSO

Ora! Fest abbraccia diversi temi chiave fondamentali per il momento storico attuale: l’ambiente e la giustizia sociale sono al centro della maggior parte dei film – corti, lungometraggi e documentari - selezionati per essere proiettati gratuitamente al pubblico durante le cinque giornate del festival.

Sono 10 i film in concorso e 5 fuori concorso. Fra i primi film selezionati: Klondike di Maryna Er Gorbach, La California di Cinzia Bomoll, The Last Film Show di Pan Nalin, Downwind di Mark Shapiro.

12 i cortometraggi italiani e internazionali. Fra i primi corti selezionati: Maunga Cassino dell’italo-neozelandese Paolo Rotondo, Reginetta di Federico Russotto, Guerra tra poveri di Kassim Yassin Saleh.

CORTOMETRAGGI

In collaborazione con WeShort, verrà presentata al pubblico di Ora! Fest una selezione di cortometraggi di rilievo.

WeShort è una start-up pugliese con sede a Bari che ha creato una piattaforma dedicata al mondo del cinema breve con l’obiettivo di valorizzare le migliaia di film e serie brevi provenienti da tutto il mondo. WeShort è Associate Partner del Sundance Institute ed ha presentato il panel ufficiale New Short Cinema by WeShort durante il Sundance Film Festival 2023.