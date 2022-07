Jennifer Lopez e Ben Affleck… finalmente sposi!

Il 16 luglio, in una cerimonia intima e lontana dai riflettori, hanno detto “sì”. Un matrimonio che aspettavamo da 20 anni Solange Savagnone







Alla fine ce l’hanno fatta: «L’amore è bello, l’amore è gentile. E si scopre che l’amore è paziente. Paziente vent’anni». Così ha scritto Jennifer Lopez sul suo sito ufficiale per informare i fan che lei e Ben Affleck sabato 16 luglio si sono sposati a Las Vegas, nella celebre “Little White Chapel” che ha già unito in matrimonio più di 800 mila persone, tra cui vip come Britney Spears, Bruce Willis e Demi Moore.

Un lieto fine che si attendeva, appunto, da vent’anni. I due infatti si erano innamorati nel 2002 durante le riprese del film “Amore estremo” (uscito poi nel 2003), mentre lei stava divorziando dal secondo marito, il ballerino Cris Judd sposato nel 2001 (il primo è stato il cameriere cubano Ojani Noa, sposato nel 1997 e lasciato un anno dopo). La passione, all’inizio tenuta nascosta, li travolge. Tanto che un anno dopo l’attore le chiede la mano regalandole un anello con un diamante rosa da 6,1 carati. Grande entusiasmo generale, la stampa li celebra, ma la loro è una relazione burrascosa e nel 2004 la coppia scoppia, anche se i due restano in buoni rapporti.

La vita va avanti. Nel 2005 Ben sposa la collega Jennifer Garner, dalla quale ha tre figli (Violet, 16, Seraphina, 13, e Samuel 10). Nonostante un legame che pareva inossidabile, si separano nel 2015 e divorziano nel 2017. Intanto J.Lo nel 2004 sposa l’amico di lunga data e collega Marc Anthony e dalla loro unione nascono i gemelli Emme e Max (14 anni). Ma anche loro si lasciano e nel 2014 divorziano.

Un anno fa, il colpo di scena: Ben e Jennifer ricominciano a frequentarsi. Passano l’estate insieme, vengono in vacanza in Italia, e ufficializzano il ritorno di fiamma in occasione della Mostra del cinema di Venezia, a settembre. Ad aprile si fidanzano e oggi, lontani dai riflettori e senza dire niente a nessuno... sono diventati finalmente marito e moglie.