L'attrice lanciata da “Ozark” è stata scelta per interpretare la regina del pop Redazione Sorrisi







Non c’è che dire, la somiglianza, come vediamo in questa foto, tra Julia Garner e la giovane Madonna c’è tutta. La brava attrice lanciata da “The Americans” e “Ozark” è infatti stata scelta per interpretare la regina del pop nel film biografico a lei dedicato. A dirigere il film sarà la stessa Madonna, che per la terza volta si metterà dietro la macchina da presa. Le riprese inizieranno al più presto.