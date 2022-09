Julia Roberts e George Clooney nel loro quinto film insieme

«Abbiamo girato la scena di un bacio per 79 volte!» svelano i protagonisti di "Ticket to Paradise" Solange Savagnone







Insieme sono uno spettacolo. Stiamo parlando di George Clooney e Julia Roberts. Intervistati dal “New York Times” sul loro nuovo film “Ticket to Paradise”, in cui interpretano due ex coniugi pronti a tutto pur di impedire che la figlia si sposi troppo presto come avevano fatto loro 25 anni prima, hanno svelato alcuni gustosi retroscena.

Pare infatti che per girare la scena di un bacio ci siano voluti 80 ciak. «In realtà ce ne sono voluti 79 di noi che ridiamo e poi quello di noi che ci baciamo» ha precisato la Roberts. «Beh, dovevamo farlo bene» ha ribattuto Clooney che ha raccontato come i ruoli siano stati scritti apposta per loro dal regista e sceneggiatore Ol Parker. «Non facevo una commedia romantica dai tempi di “Un giorno per caso” ma ho pensato: se Julia è pronta, penso che potrebbe essere divertente» ha concluso Clooney. Il film, girato in Australia, uscirà in Italia il 6 ottobre. Sarà il quinto in cui i due attori recitano insieme.