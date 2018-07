Katherine Kelly Lang, la Brooke di «Beautiful», al Social World Film Festival 2018

30 Luglio 2018 | 14:30 di Antonella Silvestri

Era l'ospite più atteso. E il 29 luglio, ad accoglierla a Vico Equense c'era un bagno di folla. Katherine Kelly Lang, star hollywoodiana conosciuta al grande pubblico per la sua Brooke Logan nella soap «Beautiful», è stata la madrina internazionale che ha inaugurato l'ottava edizione del Social World Film Festival 2018, diretta dal regista e produttore Giuseppe Alessio Nuzzo e che si terrà fino al 5 agosto.

«L'affetto e il calore del pubblico italiano mi emoziona sempre. L'Italia è uno dei Paesi che adoro» esordisce la Lang che sta lavorando alla realizzazione di un film che sarà girato per l'80 per cento in Puglia e le cui riprese cominciano in primavera. E sul personaggio che interpreta dalla prima puntata in «Beautiful», l'attrice spiega: «Quando devo impersonare Brooke persino la mia voce si modifica. Mi trucco, indosso gli abiti ‘da lavoro’ e lascio a casa me stessa. Non mi sento imprigionata in quel ruolo. Siamo due persone diverse».

Il festival prosegue il 31 luglio, con una serata dedicata alla lotta alla violenza di genere e che vedrà sul palco Cristina Donadio. Giovedì 2 agosto, Michele Placido tributerà il cinema italiano, leggendo passi dal libro «Cinema è sogno». A seguire, la proiezione del suo film «7 minuti» e il concerto delle Ebbanesis. Verrà premiata la factory Casa Surace con la quale si discuterà di comunicazione sociale sui nuovi media. Venerdì 3 agosto l'ospite d'onore sarà Stefania Sandrelli che sarà insignita del titolo di Ambasciatrice del Social World Film Festival nel mondo e omaggiata con il premio alla carriera. Sabato 4 agosto si terrà il gran galà di premiazione con sfilata sul red carpet del premio Oscar Mike Van Diem, Gianfranco Gallo e le gemelle Angela e Marianna Fontana (membri giuria qualità), Nto e Lucariello, Fabio Balsamo e tanti altri. Domenica 5 agosto la kermesse chiuderà il ciclo delle iniziative con l' Ottava Conferenza Internazionale dal tema "Il cinema come veicolo di messaggio sociale”.