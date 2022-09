“La Sirenetta”: il primo trailer del nuovo live-action

Mostrati primi 30 secondi del nuovo film con Halle Bailey nel ruolo di Ariel La nuova Sirenetta Credit: © Disney Lorenzo Di Palma







Arriverà nella sale solo il 24 maggio 2023, ma Disney prepara il terreno e durante la “D23 Convention” ad Anaheim (California) ha mostrato le prime immagini del remake in live-action de “La Sirenetta”, uno dei classici della casa di produzione più amati di sempre, diretto da Rob Marshall, regista già responsabile di “Memorie di una geisha”, “Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare”, “Chicago” e “Il ritorno di Mary Poppins”. Si tratta di un teaser-trailer di circa mezzo minuto che mostra però la fantastica ambientazione marina della nuova pellicola e, soprattutto, la protagonista, Halle Bailey (cantante del duo hip-hop Chloe x Halle, già protagonista di qualche film e serie tv) con i capelli rossi e la coda verde come l’originale Ariel del cartone animato, che intona alcuni versi dello storico brano “Part of Your World”, che farà parte della colonna sonora insieme con nuove canzoni scritte da Menken (musica) e Lin-Manuel Miranda (testi).