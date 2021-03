Le foto di Lady Gaga e Adam Driver a Milano sul set di “House of Gucci”

I due attori, assieme al regista Ridley Scott, girano tra il centro di Milano e la Val d’Aosta prima di spostarsi a Firenze e sul Lago di Como Lady Gaga e Adam Driver Matteo Valsecchi







Da qualche settimana l’Italia è stata pacificamente invasa dalla troupe di “House of Gucci”, il film che il regista Ridley Scott sta girando nel nostro Paese e che racconta la vicenda del drammatico omicidio di Maurizio Gucci avvenuto nel 1995.

Dopo i primi ciak a Roma, negli ultimi giorni la troupe si è trasferita prima a Gressoney-Saint-Jean (AO), dove è stata scattata la foto che ritrae su un terrazzo innevato i due protagonisti, ossia Adam Driver (nei panni di Maurizio) e Lady Gaga (in quelli della moglie di Gucci, Patrizia Reggiani, condannata come mandante del suo omicidio).

Le riprese sono poi proseguite a Milano, tra la zona dell’Università degli Studi in via Festa del Perdono, piazza Duomo, piazza della Scala, la Stazione Centrale e altre vie del centro storico. In una pausa, i due attori hanno persino mangiato un panzerotto in un chiosco. Ma non è ancora finita qui. Si girerà prossimamente a Firenze e sul Lago di Como.

Lady Gaga e Adam Driver a Milano Lady Gaga e Adam Driver

Nel cast figurano anche Al Pacino nel ruolo di Aldo Gucci, Jared Leto in quello di Paolo Gucci, Jeremy Irons come Rodolfo Gucci e Camille Cottin nei panni di Paola Franchi. La data d’uscita della pellicola nei cinema, emergenza sanitaria permettendo, è fissata per il 24 novembre 2021.