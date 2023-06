Le star di Hollywood “affollano” l’estate italiana

Leo DiCaprio, Russell Crowe e George Clooney sono stati avvistati in alcune località turistiche George Clooney a Marzamemi Redazione Sorrisi







Leo DiCaprio a Forte dei Marmi

L’attore americano di origine italiane (i bisnonni paterni erano campani) è stato protagonista di una bizzarra avventura: avvistato il suo yacht, una fan spagnola ha cercato di raggiungerlo a nuoto, rischiando di affogare! Ma è stata subito soccorsa.

Russell Crowe a Catanzaro

Il 20 giugno l’ex “Gladiatore” è partito da qui per un tour con la sua band musicale che lo ha portato anche a Taranto, Bologna e Roma. Non solo: è anche testimonial per la candidatura della Capitale a Expo 2030.

George Clooney in Sicilia

Dopo aver partecipato a una festa di compleanno in una villa tra Noto e Rosolini, in provincia di Siracusa, l’attore si è concesso una passeggiata tra i vicoletti di Marzamemi (SR), dove ha scherzato amabilmente con gli abitanti del posto.