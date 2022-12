L’incredibile e folle volo di Tom Cruise

È già stata definita come la più spettacolare e folle scena mai girata da un attore senza l’utilizzo di una controfigura. Siamo sul set di “Mission: Impossible - Dead Reckoning parte 1” e il protagonista non poteva che essere Tom Cruise, volto della saga cinematografica sul coraggioso agente Ethan Hunt.

Questa volta l’attore ha fatto le cose in grande, realizzando qualcosa di veramente unico. In Norvegia è stato filmato un incredibile volo con la moto dalla cima di un montagna: Cruise/Hunt cade nel vuoto e si salva aprendo il paracadute. Ovviamente una scena del genere non si improvvisa: ci è voluto un anno intero di preparazione per l’attore e la troupe. Tom ha fatto circa 500 salti col paracadute e 13 mila salti con la moto (con atterraggi su materiale assorbi-colpi e un cavo sulla schiena per impedire a Tom di schiantarsi). Il film arriverà nei cinema il 13 luglio 2023.