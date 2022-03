Lodo Guenzi apre “Cortinametraggio 2022”

"Mentre non c'eri" è il titolo del film evento che domenica 20 marzo apre questa edizione. Nel cast anche Eleonora Giovanardi ed Elena Coccia Lodovico Guenzi Antonella Silvestri







Sarà “Mentre non c’eri” il film che domenica 20 marzo aprirà la diciassettesima edizione di “Cortinametraggio”. Il festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri si svolgerà a Cortina fino al 27 marzo, dedicato al meglio della cinematografia “breve” italiana. Un film sulla cura e l’assistenza, ma anche sul tempo che passa e quello che resta e vanta un cast d’eccezione: Lodo Guenzi (Lo Stato Sociale) è il dottor Antonio Agordo che presta assistenza domiciliare a Lorenza, interpretata da Elena Cotta. Tra gli attori figurano, tra gli altri, anche Eleonora Giovanardi, Nicola Amato, Khrysyna Novak e Raffaella Anzalone.

Il cortometraggio è prodotto da Medica Group con Università Mercatorum in collaborazione con Laser Digital Film Srl e sarà prossimamente disponibile su Rai Cinema Channel. Alla proiezione dello short film, nato da un’idea di Gianluca Melillo Muto, per la regia di Maurizio Rigatti, seguirà, il giorno successivo, un dibattito su “Cinema, salute e digitale. Nuovi ambiti di narrazione e formazione” a cui parteciperanno i protagonisti e il regista del corto insieme al produttore Gianluca Melillo Muto di Medica Group, Anna Bisogno, docente di Cinema Radio e Televisione dell’Università Mercatorum e Maddalena Cialdella, psicologa e psicoterapeuta.

“Mentre non c’eri” rientra in un ampio progetto formativo che coinvolge l’Università Mercatorum - nella cui proposta didattica figura il corso di laurea in Scienze dello Spettacolo delle Arti e del Cinema - e la Medica Group dalla cui partnership è nata la Health Academy, un’Accademia che ha lo scopo di fornire competenze specifiche agli operatori sanitari e socio-assistenziali attraverso modalità digitali e interattive nell’ottica di un nuovo concetto di “care” (cura) e “health” (salute).