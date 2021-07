“Lovely Boy”: trama e cast del film di Francesco Lettieri

Sarà presentato Fuori Concorso al prossimo Festival del Cinema di Venezia Andrea Carpenzano ed Enrico Borrello in "Lonely Boy Credit: © Glauco Canalis Redazione Sorrisi







Il nuovo film di Francesco Lettieri “Lovely Boy” sarà presentato Fuori Concorso alle Giornate degli Autori della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Scritto da Peppe Fiore e dallo stesso Francesco Lettieri, è un film Sky Original prodotto da Indigo Film e Vision Distribution e vede nei panni di Nic, astro nascente della musica romana, Andrea Carpenzano.

Un flm che, dice il regista di “Ultras” e dei video di Liberato e Calcutta, racconta «La storia di Nic e del suo percorso. Di quello che passa tra il vuoto e il pieno, la dissolutezza e la quotidianità, la disgregazione e la costruzione, la disperazione e la speranza».

La trama

Nic, in arte Lovely Boy, è l'astro nascente della scena musicale romana. Tatuaggi e talento puro, Nic forma insieme all’amico Borneo la XXG, un duo lanciato verso il successo. Risucchiato in una spirale di autodistruzione, Nic è perso e trascinato dagli eventi che lo porteranno fino a un punto di rottura: potrà fare i conti con sé stesso solo lontano da tutto quel rumore. In una comunità di recupero sulle Dolomiti che ora accoglie persone che come lui sono cadute nel baratro della droga, tenterà faticosamente di ritrovarsi condividendo quella grande solitudine che si porta dentro.

Il cast

Al fianco del protagonista Andrea Carpenzano troviamo Daniele Del Plavignano, Ludovica Martino, Enrico Borello, Riccardo De Filippis, Pierluigi Pasino, Martino Perdisa, Federica Rosellini, Gennaro Basile, Davide Valle, Valerio Desirò, Rosella Tancredi.