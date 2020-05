Luca Guadagnino dirigerà il reboot di “Scarface”

15 Maggio 2020 | 11:49 di Giulia Ausani

Dopo il remake di "Suspiria", Luca Guadagnino riscriverà un altro grande film. Il regista di "Chiamami col tuo nome" infatti è stato ingaggiato dalla Universal per dirigere il reboot di "Scarface" su una sceneggiatura dei fratelli Coen, che lavorano al progetto da ormai tre anni.

Non si tratta della prima rivisitazione di "Scarface". Anche il celebre film di Brian De Palma del 1983, con l'indimenticabile interpretazione di Al Pacino nel ruolo di Tony Montana, era un remake del film del 1932 "Scarface - Lo sfregiato", diretto da Howard Hawks e Richard Rosson.

I dettagli al momento sono pochi. Per il momento si sa solo che il nuovo film non sarà ambientato né a Chicago, come il film originale, né a Miami, come l'adattamento di De Palma. Le vicende si svolgeranno a Los Angeles, con un cast ancora da svelare.

Tra i nuovi progetti di Luca Guadagnino anche "Find me", sequel di "Chiamami col tuo nome", un adattamento de "Il signore delle mosche" e una miniserie per Sky e HBO.