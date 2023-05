Mahmood ci porta… in fondo al mar

Il cantante ha prestato la sua voce al granchio Sebastian, doppiandolo nella versione italiana Redazione Sorrisi







La copertina di Sorrisi di questa settimana è dedicata a Mahmood e alla sua nuova avventura cinematografica: l'artista, infatti, è la voce del granchio Sebastian nell’atteso nuovo film Disney “La Sirenetta" in uscita nei cinema italiani il 24 maggio.

Lo abbiamo incontrato a Londra in occasione della prima europea del film e questo è un breve estratto dell'intervista:

Come hai reagito alla proposta di questo ruolo per te inedito?

«La verità è che c’è stata un’audizione e io avevo fatto il provino per la parte cantata e subito dopo mi hanno fatto provare anche il parlato. Io non pensavo che la mia voce fosse adatta per il doppiaggio ma poi mi hanno scelto per entrambi».

Hai accettato senza esitazione?

«Ovvio che sì! Questo è il mio cartone preferito fin da quando ero bambino. Per me è stato molto emozionante aver avuto questa possibilità».

Per leggere l'intervista completa a proposito della sua esperienza come doppiatore, vi aspettiamo in edicola da martedì 23 maggio!