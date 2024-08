Massimo Boldi e tante star nel nuovo cinepanettone “A Capodanno tutti da me”

Siamo andati a Roma per curiosare dietro le quinte del film. Ed ecco che cosa abbiamo scoperto... Tiziana Lupi







Non è un vero e proprio “cinepanettone”, come quelli a cui Massimo Boldi ci ha abituato per tanti anni, ma uscirà comunque nel periodo pre-natalizio: il nuovo film interpretato dall’attore è “A Capodanno tutti da me”. Noi di Sorrisi siamo andati a curiosare sul set romano e possiamo anticiparvi che accanto a lui ci sarà una schiera di attori che va da Francesca Manzini a Nancy Brilli, da Paolo Conticini a Massimo Ceccherini passando, anche se con ruoli più piccoli, per Simone Montedoro e personaggi televisivi come Alessandro Greco, Giucas Casella e Raffaella Fico.

Prodotto da Gianluca Pirazzoli (figlio di Pinuccio, che si occupa delle musiche), il film è l’adattamento cinematografico dell’omonima commedia teatrale di Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli, firmato e diretto dai primi due.

La storia è una sorta di favola che strizza l’occhio al film “Sliding doors” (in cui la vita di una donna cambia a seconda se prende o perde il treno della metropolitana). Ne è protagonista il ministro Lorenzo Colombo (Massimo Boldi) che sta aspettando insieme con la segretaria Elisa (Francesca Manzini) gli amici parlamentari per la cena di fine anno. Ma non è sempre andata così: prima delle elezioni ad aspettare con lui l’arrivo dell’anno nuovo c’erano l’ex compagna Patrizia (Nancy Brilli), il sedicente avvocato Ciro (Paolo Conticini) e il cantante deluso Santo (Massimo Ceccherini). A causa di un incantesimo di un mago “paragnosta” (Giucas Casella), ospite del programma televisivo condotto da Alessandro Greco, la serata del ministro (così come la sua vita) prenderà una piega decisamente diversa. Le risate sono assicurate, ma non manca un pizzico di riflessione.