«Ringrazio il nostro Presidente Sergio Mattarella per avermi conferito questo prestigioso riconoscimento, è un onore» ha scritto Matilde Gioli Redazione Sorrisi







L’attrice Matilde Gioli è stata nominata Cavaliere della Repubblica: «Ringrazio il nostro Presidente Sergio Mattarella per avermi conferito questo prestigioso riconoscimento, è un onore» ha scritto, per poi aggiungere: «Non so cosa darei per vedere la faccia di mio papà. Ovunque tu sia, questo è per te». Il padre dell’attrice è scomparso nel 2012.