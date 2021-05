Nino Frassica è un maestro davvero unico in “School of mafia”

Arriverà al cinema il 24 giugno il nuovo film che ha per protagonista Nino Frassica Nino Frassica Redazione Sorrisi







Si intitola "School of mafia" ed è una commedia in cui Nino presterà il volto a un bizzarro maestro che dovrà insegnare a tre ragazzi italoamericani, spediti in Sicilia dai genitori, come si diventa dei veri malavitosi. Nel cast ci sono anche Paolo Calabresi, Emilio Solfrizzi e Paola Minaccioni.

Cast

Regia: Alessandro Pondi

Attori: Fabrizio Ferracane, Emilio Solfrizzi, Paolo Calabresi, Giuseppe Maggio, Guglielmo Poggi, Michele Ragno, Gianfranco Gallo, Paola Minaccioni, Nino Frassica

Trama

Tony Masseria, Joe cavallo e Nick Di Maggio sono tre ragazzi newyorkesi. Hanno sogni, aspirazioni, progetti per la propria vita: Nick è un chitarrista che sta per entrare nel talent show più famoso d’America, Joe è un cadetto dell’accademia di polizia e Tony è un insegnante di danza. Un ostacolo li separa dalla realizzazione dei loro sogni: sono i figli dei tre boss mafiosi che si spartiscono i traffici illegali della città, determinati a farli diventare, volenti o nolenti, gli eredi dei loro affari. I tre padri dunque, rapiscono i loro figli per portarli in Sicilia, alla scuola di Don Turi “u’appicciaturi” , il Padrino più temuto, che dovrà addestrarli a diventare dei veri boss. Sarà un duro percorso per tutti e tre, ma sarà anche un percorso di crescita personale che permetterà a Tony, Nick e Joe di definirsi e capire ciò che sono e ciò che potranno diventare.