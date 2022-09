“Nostalgia” di Mario Martone è il film italiano candidato agli Oscar 2023

La pellicola vincitrice di cinque Nastri d’Argento è stata scelta per rappresentare l’Italia ai premi dell’Academy Cecilia Uzzo







È "Nostalgia" di Mario Martone il film selezionato per rappresentare l’Italia agli Oscar 2023 nella categoria Miglior film in lingua straniera. La commissione dell’ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali) composta da giornalisti, produttori, distributori e addetti ai lavori ha indicato la pellicola di Martone, presentata al Festival di Cannes e vincitrice di cinque Nastri d’Argento, per Miglior Regia (Mario Martone); Migliore Attore Protagonista (Pierfrancesco Favino); Migliore Sceneggiatura (Mario Martone, Ippolita Di Majo); Migliore Attore Non Protagonista (Francesco Di Leva, Tommaso Ragno).

Naturalmente questo è solo il primo passo verso gli Oscar 2023, che verranno consegnati il prossimo 12 marzo: le shortlist verranno annunciate il 21 dicembre 2022 e le nomination finali il 24 gennaio 2023. Nel frattempo, però tanta è la soddisfazione per Mario Martone e il suo film tratto dal romanzo omonimo di Ermanno Rea (Feltrinelli, 2016). Il regista ha infatti dichiarato: «Sono felice e onorato, per me, per noi che l’abbiamo realizzato e per tutto il piccolo universo così umano in cui è nato "Nostalgia". A Cannes avevamo capito che dalla Sanità il film sapeva parlare al mondo, ringrazio la commissione che ci dà la chance di continuare questo dialogo».