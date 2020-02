Oscar 2020: “Parasite” fa la storia degli Academy Award. Tutti i vincitori

Il film sudcoreano è il primo titolo non in lingua inglese a vincere il premio al miglior film

10 Febbraio 2020 | 06:10 di Giulia Ausani

Trionfo per "Parasite" agli Oscar. Il film sudcoreano di Bong Joon Ho, già vincitore della Palma d'Oro allo scorso Festival di Cannes, è il primo film non in lingua inglese a vincere l'Oscar al miglior film. E non solo: è anche il primo titolo sudcoreano ad aggiudicarsi la statuetta per il miglior film straniero, per una doppietta senza precedenti.

Nel corso della 92esima edizione della cerimonia degli Oscar, svoltasi al Dolby Theatre di Los Angeles nella notte tra il 9 e il 10 febbraio, Bong Joon Ho si è anche portato a casa il premio alla miglior sceneggiatura originale e quello alla miglior regia, battendo il favorito Sam Mendes ("1917", che si è aggiudicato premi più tecnici tra cui quello a Roger Deakins per la fotografia).

Nessuna sorpresa per i premi alla recitazione: come già anticipato dai Golden Globe e dai BAFTA, a vincere l'Oscar sono stati Renée Zellweger ("Judy") e Joaquin Phoenix ("Joker) come miglior attrice e attore protagonisti, e Laura Dern ("Storia di un matrimonio") e Brad Pitt ("C'era una volta a... Hollywood") come miglior attrice e attore non protagonisti.

I vincitori per ogni categoria

