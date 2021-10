Oscar 2022, i film italiani in corsa per la nomination

18 titoli tra cui scegliere il candidato italiano a Miglior film internazionale: Sorrentino e Nanni Moretti, Pupi Avati e Gabriele Mainetti Filippo Scotti in "È stata la mano di Dio" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







Come ogni anno, è arrivato il momento di decidere quale film rappresenterà l'Italia ai premi Oscar 2022 nella categoria Miglior film internazionale. La commissione dell'ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche, Audiovisive e Digitali) si riunirà per votare il prossimo 26 ottobre. Sono 18 i titoli candidati – tra quelli distribuiti in Italia tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021 – da "È stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino a "Tre piani" di Nanni Moretti, "Lei mi parla ancora" di Pupi Avati e "Freaks out" Gabriele Mainetti, ma anche "La scuola cattolica" di Stefano Mordini.

Per l'8 febbraio è previsto invece l'annuncio ufficiale delle nomination ai 94esimi Academy Awards e la cerimonia di premiazione si terrà il 27 marzo a Los Angeles.

I 18 film in gara per rappresentare l'Italia agli Oscar 2022