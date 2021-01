Per Siani e De Sica è già ora di pensare alle prossime Feste

12 Gennaio 2021 | 14:16 di Tiziana Lupi

Se c’è un luogo in grado di far sognare tutti noi, grandi e piccini, è la casa di Babbo Natale. In questi giorni Alessandro Siani l’ha ricostruita a Cinecittà nei minimi dettagli: il salotto, lo studio in cui sono conservate le lettere che arrivano da tutto il mondo e la fabbrica di giocattoli. Tutto per girare il suo nuovo film, “Chi ha incastrato Babbo Natale?”.

Lui si è riservato il ruolo di Genny Catalano, detto il “re dei pacchi” (dove i pacchi non sono regali ma fregature), inviato al Polo Nord come infiltrato da una potente azienda di consegne per far fallire il “rivale” Babbo Natale. Che nel film ha il volto di Christian De Sica: «Genny mi sveglia dal mio buonismo e mi insegna che nel mondo esiste anche la cattiveria. Mi fa diventare più furbo o, come dicono a Napoli, un Babbo Natale con la “cazzimma”» racconta l’attore. Siani conferma: «Babbo Natale si deve un po’ aggiornare».

L’uscita nelle sale del film è prevista per le festività natalizie del 2021 ma Siani ha deciso di iniziare le riprese con notevole anticipo per lanciare un segnale di speranza al mondo dello spettacolo che sta pagando a caro prezzo le restrizioni dovute al Covid-19: «Abbiamo approfittato del tempo a disposizione per lavorare di più su copione e scenografia ma non vediamo tutti l’ora che riaprano i cinema, siamo stanchi delle piattaforme» dice Siani, che torna a lavorare con De Sica dopo la fortunata esperienza con “Il principe abusivo”, portato anche in tournée teatrale.

«Sono felice di lavorare di nuovo con Alessandro, che considero un regista elegante» dice De Sica. Nel cast di “Chi ha incastrato Babbo Natale?” ci sono anche Angela Finocchiaro (interpreta la Befana), l’attore inglese Leigh Gill (visto in “Joker”) e Diletta Leotta: «L’ho conosciuta in occasione di una collaborazione per Sky, è una donna intelligente ed entusiasta. Sono contento di averla con noi» conclude Siani.