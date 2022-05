“Pinocchio”, il teaser trailer e il cast del nuovo film di Zemeckis

Annunciata la data di uscita (su Disney+) del remake live action del grande classico tratto dal romanzo di Collodi "Pinocchio" Credit: © Disney Cecilia Uzzo







Finalmente c'è una data di uscita per "Pinocchio", che debutterà sulla piattaforma streaming Disney+ il prossimo 8 settembre, in occasione del Disney+ Day 2022. Si tratta del nuovo adattamento live action della celebre favola di Collodi del 1883. La storia del burattino di legno che sogna di diventare un bambino vero è già diventata un film d'animazione per Walt Disney nel 1940: più di ottant'anni dopo, il cartone classico diventa un remake con attori in carne e ossa – come, di recente, è avvenuto con i vari "Pinocchio" di Roberto Benigni (2002) e di Matteo Garrone (2019). Sempre nel 2022 anche Guillermo del Toro ha realizzato un film d'animazione che dovrebbe arrivare in sala a dicembre 2022.

Il progetto di un live-action di "Pinocchio" ha una storia lunga: annunciato per la prima volta nel 2015, si è sviluppato in tanti anni anche per l'avvicendarsi di diversi autori e registi, prima che Robert Zemeckis accettasse di dirigere e co-scrivere con Chris Weitz (sceneggiatore de "La bussola d'oro", "Cenerentola", "Rogue One: A Star Wars Story") il film, realizzato dagli stessi studi de "La Bella e la Bestia" e "Il Re Leone".

A dirigere il nuovo "Pinocchio" della Disney c'è appunto Robert Zemeckis, celebre regista di numerose pellicole cult come la saga "Ritorno al futuro", "Chi ha incastrato Roger Rabbit", "Forrest Gump" e, più recentemente, "Le streghe" (2020).

Il cast

Nel film di Zemeckis, Benjamin Evan Ainsworth intepreta Pinocchio, il burattino di legno dotato di un naso che si allunga ogni volta che dice le bugie, mentre Tom Hanks è Geppetto, l'artigiano intagliatore di legno che lo costruisce e lo alleva come se fosse suo figlio. Il cast annovera anche Joseph Gordon-Levitt nel ruolo del Grillo Parlante, guida di Pinocchio nonché sua coscienza, e Cynthia Erivo in quello della Fata Turchina. Ancora, Keegan-Michael Key è la Volpe; Giuseppe Battiston è Mangiafuoco, Lewin Lloyd iLucignolo, Luke Evans è il Postiglione, Kyanne Lamaya è Fabiana (e la sua marionetta Sabina) e Lorraine Bracco è Sofia il Gabbiano, un nuovo personaggio.