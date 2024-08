Premio alla carriera per Kevin Costner

A Catanzaro ha raccontato il suo ultimo film, ora al cinema Giulia Ausani







A settembre Kevin Costner presenterà in anteprima fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia il secondo capitolo di “Horizon - An american saga”, la nuova quadrilogia western da lui diretta e interpretata.

Intanto, il 31 luglio è stato ospite al “Magna Graecia Film Festival” di Catanzaro per promuovere il primo capitolo della saga, e lì ha ricevuto un premio alla carriera, la Colonna d’oro. «Sono contento di portarvi in questo viaggio nel West e di farvelo vivere così come l’ho immaginato» ha detto in conferenza stampa. «Come l’Europa, anche gli Usa hanno una storia fatta di guerre e lotte sanguinose. Andare a Ovest ha soddisfatto molti sogni degli europei, che però hanno eliminato popoli che vivevano lì da 15 mila anni».

E ha anticipato: «Il secondo e il terzo film saranno ancora più duri del primo. Ma è una storia che ci tenevo molto a raccontare».