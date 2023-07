Il trailer di “Prendi il volo”, il nuovo film di Illumination

Una famiglia di anatre alle prese con un viaggio alla scoperta del mondo Cecilia Uzzo







Sarà un Natale da… anatre al cinema (e non arrostite) con "Prendi il volo", il nuovo film d’animazione che sarà in sala dal 7 dicembre. Protagonista della commedia d’azione, infatti, è una divertente famiglia piumata, in vacanza verso l’ignoto. Prodotto da Illumination, creatori di “Cattivissimo Me”, “Minions” e “Super Mario Bros. – Il film” e diretto da Benjamin Renner (regista candidato all'Oscar di “Ernest e Celestine - L'avventura delle 7 note” e “La Volpe Cattiva e altri Racconti”), "Prendi il volo" pone l'attenzione sul come superare le proprie paure e aprirsi al mondo e alle sue opportunità.

Il trailer

La trama

La famiglia Mallard è intrappolata nella sua routine. Mentre papà Mack è felice di mantenere la sua famiglia al sicuro navigando all'infinito nel loro stagno del New England, mamma Pam è intenzionata a dare una scossa alla loro vita e mostrare ai loro figli, cioè il figlio adolescente Dax e la papera Gwen, il mondo intero. Dopo che una famiglia di anatre migratorie si posa sul loro stagno raccontando entusiasmanti storie di luoghi lontani, Pam convince Mack a intraprendere un viaggio di famiglia, passando per New York City, fino alla Jamaica tropicale. Man mano che i Mallard si dirigono verso sud per l'inverno, i loro piani ben architettati vanno rapidamente in rovina. L'esperienza li stimolerà a espandere i loro orizzonti, ad aprirsi a nuovi amici, a realizzare più di quanto avessero mai immaginato, ma soprattutto insegnerà loro più cose sull'altro e su se stessi di quanto avessero mai pensato.