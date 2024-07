Quante star al festival di Venezia

La mostra del cinema ha rivelato i film che parteciperanno all’81a edizione, dal 28 agosto al 7 settembre Paolo Fiorelli







La mostra del cinema di Venezia ha rivelato i film che parteciperanno all’81a edizione, dal 28 agosto al 7 settembre.

Si apre con “Beetlejuice Beetlejuice” di Tim Burton con Michael Keaton, Winona Ryder e Monica Bellucci. Joaquin Phoenix torna con il sequel di “Joker” e questa volta con lui c’è Lady Gaga. Rivedremo anche Brad Pitt e George Clooney nel film “Wolfs”.

Angelina Jolie sarà la Callas in “Maria”, che ha nel cast anche Pierfrancesco Favino e Alba Rohrwacher. Nicole Kidman e Antonio Banderas recitano insieme in “Babygirl”, Tilda Swinton e Julianne Moore in “The room next door” di Almodóvar.

Spazio anche alle serie tv, da “M Il figlio del secolo” con Luca Marinelli nei panni di Mussolini a “Giacomo Leopardi. Il poeta dell’infinito” di Sergio Rubini. Addirittura cinque i film italiani in concorso: sono “Iddu - L’ultimo padrino” di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza con Elio Germano e Toni Servillo, “Campo di battaglia” di Gianni Amelio con Alessandro Borghi e Gabriel Montesi, “Vermiglio” di Maura Delpero, “Diva Futura” di Giulia Louise Steigerwalt e “Queer” di Luca Guadagnino con Daniel Craig.