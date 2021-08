Quante stelle pronte per Venezia

Per la prossima Mostra del cinema, in programma dall’1 all’11 settembre, si annunciano grandi film e grandi star Penélope Cruz Credit: © Getty Images Paolo Fiorelli







Un altro passo verso la normalità. Per la prossima Mostra del cinema, in programma a Venezia dall’1 all’11 settembre, si annunciano grandi film e grandi star (anche se resteranno in vigore le limitazioni anti-Covid).

Il festival sarà aperto dalla madrina Serena Rossi e dal film di Pedro Almódovar “Madres paralelas”, con Penélope Cruz. Sul tappeto rosso sfileranno anche Kristen Stewart (che in “Spencer” interpreta Lady Diana), Jessica Chastain, Antonio Banderas, Gérard Depardieu, Timothée Chalamet e Anya Taylor-Joy (resa celebre dalla fiction “La regina degli scacchi”, qui fuori concorso con l’inquietante “Ultima notte a Soho”).

Tra i cinque film italiani in gara spiccano “È stata la mano di Dio”, opera autobiografica del premio Oscar Paolo Sorrentino, e “Qui rido io” di Mario Martone. Già sicuri del premio Roberto Benigni e Jamie Lee Curtis, che riceveranno il Leone alla carriera.