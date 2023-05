Quattro donne per un film

Ecco le protagoniste di "L’età giusta": si sta girando in Umbria Redazione Sorrisi







Sono iniziate le riprese del film “L’età giusta”, una commedia diretta da Alessio Di Cosimo. E le protagoniste sono quattro signore dello spettacolo: Paola Pitagora, indimenticabile Lucia dello sceneggiato “I promessi sposi” del 1967; Giuliana Lojodice, attrice di cinema e tv, moglie del compianto Aroldo Tieri; Gigliola Cinquetti, la voce di “Non ho l’età” con due vittorie a Sanremo (e una all’Eurovision) negli Anni 60; e Valeria Fabrizi, che ultimamente si è fatta amare dal grande pubblico nel ruolo di Suor Costanza in “Che Dio ci aiuti”.

Il film si gira in Umbria, tra Narni, Todi e Assisi, ed è la storia di una signora che coinvolge il nipote sfaccendato per smascherare un raggiro ai danni delle ospiti di una residenza per anziani. «Sarà un “road movie” con un pulmino rubato che scarrozzerà le quattro donne in giro per le strade d’Italia» ha detto il regista. «Sarà un film tenero e divertente».