Quattro film sui Beatles!

Il regista Sam Mendes ne girerà uno per ogni membro della band Francesco Chignola







Non era mai successo che i membri dei Beatles (e le famiglie di quelli che non ci sono più) dessero il benestare per un film tratto dalle loro vite. Questo rende ancora più straordinaria la notizia che il regista inglese Sam Mendes (Oscar per “American beauty”) produrrà e dirigerà non uno ma ben quattro film ispirati alla storia della band, che potrebbero uscire nelle sale nel 2027 (in modalità ancora da stabilire).

«Supportiamo tutti questo progetto» ha scritto Ringo Starr sui social. Ciascuno dei film sarà incentrato sulla vita di uno dei quattro membri, e le loro vicende ovviamente si intersecheranno. La produttrice Pippa Harris ha dichiarato: «Sam avrà la libertà di scavare nelle loro vite, niente è “off limits” e nessuno ha richiesto che venga raccontata una versione “autorizzata” del loro successo». Non si sa ancora chi scriverà i film, né chi interpreterà i mitici John, Paul, George e Ringo.