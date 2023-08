Red Canzian: «Il mio “Casanova” a Venezia»

Alla Mostra del cinema viene presentato il film del bassista dei Pooh Chiara Canzian, Red Canzian, Bea Niederwieser e Philipp Mersa Antonella Silvestri







Un altro sogno di Red Canzian si realizza: il suo musical “Casanova Operapop” (vincitore del Premio Flaiano a luglio), dedicato al seduttore Giacomo Casanova, viene presentato fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia. Noi ne parliamo proprio con lui.

Red, quando ha deciso di trasformare il suo “Casanova” in un film?

«A convincermi sono stati i messaggi delle persone che mi chiedevano: “Perché non siete venuti a Catania, a Cagliari, a Reggio Calabria...” e così via. Eppure abbiamo fatto 88 repliche».

Dove lo avete girato?

«Abbiamo ripreso lo spettacolo al Politeama Rossetti di Trieste. Ne è uscito un film di due ore».

In questo ha coinvolto la sua famiglia?

«Certo, mi sostengono in tutto! Mia moglie Bea (Beatrice Niederwieser, ndr) è la direttrice dei lavori, mia figlia Chiara ha fatto da assistente alla regia e vocal coach agli interpreti e Phil (Mer, che ora suona la batteria con i Pooh, ndr), il figlio di Bea che conosco fin da piccolissimo, ha curato gli arrangiamenti per l’orchestra di 60 elementi».

E dopo Venezia?

«Stiamo lavorando all’idea di portare il progetto all’estero. Ci hanno chiamato anche da Macao».