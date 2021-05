Riaprono le sale e Medusa presenta i suoi titoli

Si parte il 20 maggio con “Un altro giro”, che ha appena vinto l’Oscar per il Miglior film internazionale Mads Mikkelsen in “Un altro giro” Paolo Fiorelli







Ripartire alla grande: ecco lo spirito con cui chi ama il cinema sta vivendo questi giorni di riapertura delle sale. E cosa c’è di meglio, per farlo, del titolo che ha vinto l’Oscar per il Miglior film internazionale? Si tratta di “Un altro giro”, del danese Thomas Vinterberg, dove il protagonista Mads Mikkelsen decide di sperimentare sulla propria pelle una interessante “teoria scientifica”: essere sempre in stato di leggera ebbrezza alcolica permetterebbe di avere più successo nella vita... Le complicazioni, ovviamente, non mancheranno.

Il film è il primo di una lista di titoli che Medusa ha presentato alle recenti Giornate professionali di cinema, e che vedremo nei prossimi mesi. Tra i più interessanti ci sono anche “Dica 33!”, storia dell’incontro tra un medico (Diego Abatantuono) e un rider (Frank Matano) costretti a collaborare per salvare il posto di lavoro; la nuova commedia di Vincenzo Salemme “Con tutto il cuore”; il dolceamaro “Supereroi” di Paolo Genovese con Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Greta Scarano ed Elena Sofia Ricci; il tenero “Storm boy - Il ragazzo che sapeva volare” con Geoffrey Rush, incentrato sul rapporto di amicizia tra un bambino e un regale pellicano.