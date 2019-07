Richard Gere a Maratea per “Le Giornate del Cinema Lucano”

10 Luglio 2019 | 17:43 di Antonella Silvestri

Tutto pronto per l’undicesima edizione de “Le Giornate del Cinema Lucano a Maratea - Premio Internazionale Basilicata”, che si svolgerà dal 23 al 27 luglio. Ricco il parterre di ospiti che parteciperà alla manifestazione organizzata dall’Associazione Cinema Mediterraneo in collaborazione con la Lucana Film Commission.



Ad aprire la kermesse sarà Loretta Goggi con la proiezione del cortometraggio "Sogni", nel quale è protagonista insieme con la sorella Daniela. La Goggi, a settembre, tornerà in veste di giurata del talent di Rai1 “Tale e Quale Show” e insieme a Sergio Castellitto e Giorgio Panariello, sarà anche nel cast della nuova fiction “Pezzi unici” diretta da Cinzia TH Torrini che andrà in onda prossimamente sempre sulla rete ammiraglia Rai. Negli ultimi anni, proprio in Basilicata, Loretta Goggi aveva girato la fiction “Sorelle”, ottenendo uno straordinario successo di pubblico e di critica.



Sul palco del Festival sfileranno, tra gli altri, Toni Servillo, Kabir Bedi, Jo Pantoliano, Elena Sofia Ricci, Milly Carlucci, Paolo Genovese, Caterina Shulha, Antonio Cabrini, Vittoria Puccini, Gabriel Garko, Paolo Ruffini, Diana Del Bufalo, Jenny De Nucci, Gabriele Rossi e i registi lucani Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi.



Grande attesa per il super ospite internazionale: il 27 luglio, giornata conclusiva del Festival, tutti i riflettori saranno puntati su Richard Gere, protagonista di “Ufficiale e gentiluomo”, “Pretty woman” e di tanti altri film entrati nella storia del cinema. Il divo hollywoodiano terrà anche una masterclass. Da non perdere anche quella del premio oscar Terry George, regista e sceneggiatore nordirlandese. Quest’anno la manifestazione potrà essere seguita anche grazie ai maxischermi disposti contemporaneamente in piazzetta del Gesù di Fiumicello e nel centro storico.



Tra i presentatori delle serate, i volti RAI Carolina Rey e Claudio Guerrini. Un momento speciale sarà dedicato al compianto cantautore Mango. «Sarà presente inoltre Rocco Papaleo per la celebrazione dei 10 anni di "Basilicata Coast to Coast", mentre lo ‘spazio giovani’ ricco di nomi interessanti è nelle mani di Janet De Nardis. Tra i fiori all'occhiello, una giornata dedicata al cinema verticale a cura di Claudio Bucci» sottolinea Antonella Caramia, organizzatrice de “Le Giornate del Cinema Lucano a Maratea / Premio Internazionale Basilicata”. I premi legati alla kermesse saranno realizzati dal maestro Michele Affidato.