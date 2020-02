Rinviata l’uscita al cinema di alcuni film: da Elio Germano a Carlo Verdone

24 Febbraio 2020 | 16:30 di Giulia Ausani

Ospite a "Che Tempo Che Fa", Elio Germano ha annunciato che "Volevo nascondermi", film in cui interpreta il pittore Antonio Ligabue e la cui uscita era inizialmente prevista per il 27 febbraio, è stato rimandato a data da destinarsi. Non è l'unico film in uscita nella settimana dal 24 febbraio al primo marzo a essere stato rinviato per via delle misure straordinarie adottate per contrastare la diffusione del Coronavirus (in Lombardia e Veneto i cinema sono chiusi per ordine della regione).

Tra gli altri titoli rimandati c'è anche "Si vive una volta sola", nuovo film di Carlo Verdone la cui uscita era inizialmente prevista per mercoledì 26 febbraio. Ospite a "Domenica In", l'attore e regista ha dichiarato che ancora non si conosce la nuova data d'uscita.

Posticipato anche l'arrivo in sala del film d'animazione sul cambiamento climatico "Arctic" e di "Lupin III - The First", nuovo film sul celebre ladro famoso in tutto il mondo. La stessa sorte è toccata anche a "Cambio tutto!" di Guido Chiesa e "Dopo il matrimonio", con Michelle Williams e Julianne Moore.