Rooney Mara sarà Audrey Hepburn

La vita dell’attrice sarà il soggetto di un film prodotto da Apple e diretto da Luca Guadagnino Rooney Mara Monica Agostini







La vita dell’attrice e icona di stile Audrey Hepburn sarà il soggetto di un film prodotto da Apple e diretto da Luca Guadagnino, regista italiano famoso in tutto il mondo grazie a “Chiamami col tuo nome”. A interpretarla sarà Rooney Mara: la somiglianza tra le due è notevole.

La giovane americana (famosa per i suoi ruoli in “Her”, “Millennium - Uomini che odiano le donne” e “Carol”) dovrà vestire i panni della star che vinse l’Oscar nel 1954 per “Vacanze romane” e tre David di Donatello: nel 1960 per “La storia di una monaca”, nel 1962 per “Colazione da Tiffany” e nel 1965 per “My fair lady”. Rooney Mara è coinvolta anche nella produzione, mentre alla sceneggiatura c’è Michael Mitnick, che ha già collaborato con Guadagnino.