Russell Crowe e Leonardo DiCaprio fanno i turisti in Italia

Ha fatto il giro del mondo il selfie che l’attore australiano si è scattato con la sua famiglia davanti al Colosseo Redazione Sorrisi







Ha fatto il giro del mondo il selfie che l’attore australiano Russell Crowe si è scattato con la sua famiglia davanti al Colosseo. Anche per via della didascalia: «Porto i ragazzi a vedere il mio vecchio ufficio», ironico riferimento al suo celebre ruolo in “Il gladiatore”. Crowe si è poi scattato altre foto alla Fontana di Trevi e in Vaticano.

Taking the kids to see my old office pic.twitter.com/uySmnOWHvo — Russell Crowe (@russellcrowe) July 18, 2022

Ma non è l’unica star ad aver scelto l’Italia per l’estate: Leonardo DiCaprio ha visitato (in gran segreto) il museo degli Uffizi a Firenze con suo papà e ha firmato anche il registro degli ospiti.