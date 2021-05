Scorsese dirige DiCaprio in “Killers of the flowers moon”

Un film ambientato negli Anni 20 e ispirato a una drammatica storia vera Lily Gladstone e Leonardo DiCaprio Redazione Sorrisi







Ecco la prima foto di Leonardo DiCaprio assieme a Lily Gladstone nei panni di Ernest e Mollie Burkhart in “Killers of the flowers moon”, film di Martin Scorsese ambientato negli Anni 20 e ispirato a una drammatica storia vera: una serie di delitti di cui furono vittima alcuni nativi americani della Nazione Osage dopo la scoperta di petrolio nelle loro terre.

Nel cast del film c’è anche Robert De Niro (che interpreta il padre di DiCaprio), che però si è fatto male a una gamba e ha dovuto lasciare il set. Le riprese sono finalmente partite il 19 aprile in Oklahoma, con oltre un anno di ritardo dovuto alla pandemia.