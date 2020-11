Se The Rock non va a Roma… la ricostruiamo in America!

Se The Rock non va a Roma… la ricostruiamo in America!

24 Novembre 2020 | 9:00 di Redazione Sorrisi

Sono appena terminate le riprese di “Red notice”, spettacolare film d’azione con Dwayne “The Rock” Johnson e Ryan Reynolds in arrivo nel 2021 su Netflix.

Parte del film è ambientata a Roma, a Castel Sant’Angelo. La troupe era in Italia all’inizio del 2020 ma l’emergenza Covid aveva causato l’interruzione delle riprese.

Gli americani non si sono dati per vinti e vista l’impossibilità di riportare le star in Italia hanno deciso... di ricostruire interni ed esterni di Castel Sant’Angelo in studio! Finiti gli impegni degli attori, una piccola troupe è ritornata nella nostra Capitale per girare alcune immagini... “dal vero”.