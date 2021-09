Serena Rossi a Venezia 78: «Sento il peso meraviglioso di questo ruolo»

La Madrina del Festival racconta le sue emozioni Serena Rossi Paolo Fiorelli







«Sento il peso meraviglioso di questo ruolo» dice a Sorrisi Serena Rossi «ma è molto bello». La madrina di Venezia 78 ha preso molto sul serio l'impegno di aprire e chiudere il festival: oltre ad aver studiato minuziosamente il programma (prima della videointervista ci ha snocciolato i nomi dei tanti artisti che intende seguire, a cominciare dal suo idolo Almodóvar) ha anche preparato un accurato discorso «Ma poi l'ho dimenticato per l'emozione!».

È la terza volta che l'attrice è protagonista del festival: «Pensavo di farci l'abitudine, ma non è così. Non ho dormito e non ho mangiato...» racconta. «Rispetto a un anno fa sento uno slancio positivo e una gran voglia di tornare alla normalità. Non ne siamo ancora usciti, ma si vede già la luce».